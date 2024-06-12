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لبنان

كتاب جديد إلى الوزراء في الحكومة.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 13:46
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وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً جديداً إلى الوزراء في الحكومة، وجاء فيه:
 
إلحاقاً وإضافة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الجمعة 14 نيسان 2024 في السراي الكبير والذي تم إرساله إليكم بموجب كتابنا رقم 805/م ص تاريخ 12 حزيران 2024، نُودعكم ربطاً الموضوعين التاليين:
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1- طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع يرمي إلى نقل وتعيين قضاة في المحاكم المذهبية الدرزية
2- طلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الموافقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية بين شركة الفافرايز ش.م.ل. مشروع إستثماري في قطاع الصناعات الغذائية (ALPHAFRIES) يجري تنفيذه على العقار رقم 4191 من منطقة زحلة المعلقة العقارية - قضاء زحلة، محافظة البقاع.
 
 
 
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