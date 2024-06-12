خلال شهر واحد.. كم بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت؟

كشفت أرقام جديدة نشرتها جمعية مصارف لبنان، أنّ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت في آذار 2024، بلغ 142 باخرة.

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وأشارت البيانات إلى أنّ حجم البضائع المفرغة فيه بلغ 417114 طناً والمشحونة 74999 طناً، بينما عدد المستوعبات المفرغة 14545 مستوعباً.