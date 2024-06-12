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لبنان
خلال شهر واحد.. كم بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
12-06-2024
|
14:13
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كشفت أرقام جديدة نشرتها جمعية مصارف لبنان، أنّ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت في آذار 2024، بلغ 142 باخرة.
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وأشارت البيانات إلى أنّ حجم البضائع المفرغة فيه بلغ 417114 طناً والمشحونة 74999 طناً، بينما عدد المستوعبات المفرغة 14545 مستوعباً.
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