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لبنان

خلال شهر واحد.. كم بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 14:13
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كشفت أرقام جديدة نشرتها جمعية مصارف لبنان، أنّ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت في آذار 2024، بلغ 142 باخرة.
 
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وأشارت البيانات إلى أنّ حجم البضائع المفرغة فيه بلغ 417114 طناً والمشحونة 74999 طناً، بينما عدد المستوعبات المفرغة 14545 مستوعباً.
 
 

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