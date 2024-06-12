ماذا شهد مطار بيروت مؤخراً؟ معلومة تكشف!

أظهرت بيانات جديدة خلال شهر نيسان 2024 أن عدد الرحلات الإجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بلغ 4121 رحلة، فيما عدد الركاب القادمين هو 251422 شخصاً بينما عدد المغادرين هو 260379 شخصاً في حين أن عدد العابرين هو 433 شخصاً.

Advertisement

وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطار خلال الشهر المذكور، فقد بلغ حجم البضائع المفرغة 3584 طناً مقابل 1546 طناً للبضائع المشحونة.