المولوي: حلّ موضوع الرئاسة لا يكون إلا بالوحدة

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أن "الإرادة اللبنانية الحقيقية والارادة القوية هي التي تمكننا من التغلب على كل الصعاب والازمات السياسية والامنية والاجتماعية والحروب التي تعصف بأطراف لبنان".

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وخلال حفل أقامته جامعة الـ"AUST" في الأشرفية، قال المولوي: "يعاني لبنان من مشاكل عدة بالسياسة، البعض يصورها على انها مشاكل بالنظام او بتطببق النظام، او بتعديل النظام، والبعض دعا الى التمسك اكثر بالنظام. ما أقوله إن مشكلتنا هي بالتفرقة، والحل هو بالوحدة والتوحد حول مفهوم لبنان". وخلال حفل أقامته جامعة الـ"AUST" في الأشرفية، قال المولوي: "يعاني لبنان من مشاكل عدة بالسياسة، البعض يصورها على انها مشاكل بالنظام او بتطببق النظام، او بتعديل النظام، والبعض دعا الى التمسك اكثر بالنظام. ما أقوله إن مشكلتنا هي بالتفرقة، والحل هو بالوحدة والتوحد حول مفهوم لبنان".

وتابع: "ما زلنا ننتظر ان يتحفنا النواب بانتخاب رئيس للجمهورية يشبه البلد، وحل موضوع الرئاسة لا يكون الا بالتفاهم وبالوحدة والتعاون على مشروع الرئيس وعلى أي دولة او لبنان نريد".



وقال: "نريد رئيساً للجمهورية يحمل مشروعاً انقاذياً للبلد ونريد تكاملاً بين عناصر البلد بحيث تتكاتف لتحقيق قوة البلد. لبنان لا يتحمل رئيساً يعمل بالنكايات ويعمد إلى تقوية شخصه وحزبه على حساب بقية اللبنانيين".



أضاف: "اريد أن ادمج بين الامن والاقتصاد للمرة الأولى، لأن الاقتصاد لا يقوى ويستقر الا بوجود أمن لانه شريك للاقتصاد بتطور الدولة".