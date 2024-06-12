بعد التصعيد الأخير.. أميركا قلقة من حرب إسرائيلية - لبنانية

أشار موقع "أكسيوس" إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تشعر بقلق بالغ من العنف المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله في الأيام الأخيرة، إذ تتخوف من أن يتدهور الوضع إلى حرب شاملة.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من اندفاع إسرائيل إلى حرب مع حزب الله – أو الانجرار إليها – دون استراتيجية واضحة أو النظر في الآثار الكاملة لصراع أوسع.

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ويضيف المسؤولون إن إدارة بايدن تحاول احتواء القتال بين إسرائيل وحزب الله قدر الإمكان، بينما تعمل على تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار للرهائن في غزة.