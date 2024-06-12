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لبنان

بعد التصعيد الأخير.. أميركا قلقة من حرب إسرائيلية - لبنانية

Lebanon 24
12-06-2024 | 16:11
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أشار موقع "أكسيوس" إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تشعر بقلق بالغ من العنف المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله في الأيام الأخيرة، إذ تتخوف من أن يتدهور الوضع إلى حرب شاملة.
 
ويقول مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من اندفاع إسرائيل إلى حرب مع حزب الله – أو الانجرار إليها – دون استراتيجية واضحة أو النظر في الآثار الكاملة لصراع أوسع.
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ويضيف المسؤولون إن إدارة بايدن تحاول احتواء القتال بين إسرائيل وحزب الله قدر الإمكان، بينما تعمل على تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار للرهائن في غزة.
 
ويعتقد البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار في غزة هو الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يخفف بشكل كبير من تصعيد التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. (رصد لبنان24)
 

 

 

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