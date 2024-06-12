كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ بعض الصرافين قرر تقليص حجم عمله حالياً بعدما تم الحديث عن مخاطر عديدة ترتبط بإمكانية تعرضهم للسرقة إسوة بما حصل مع أحد الصرافين بمنطقة صيدا قبل يومين، إذ سُرق من منزله مبلغ طائل بقيمة 200 ألف دولار.

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