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لبنان

إليكم آخر خطوة لـ"صرافي الدولار"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2024 | 16:27
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ بعض الصرافين قرر تقليص حجم عمله حالياً بعدما تم الحديث عن مخاطر عديدة ترتبط بإمكانية تعرضهم للسرقة إسوة بما حصل مع أحد الصرافين بمنطقة صيدا قبل يومين، إذ سُرق من منزله مبلغ طائل بقيمة 200 ألف دولار.
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وبحسب المعلومات، فإنّ معظم الصرافين في سوق الدولار يحاولون حالياً اتخاذ إجراءات وقائية من بينها "تصفيح مكاتبهم" وعزل أنفسهم عن الزبائن.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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