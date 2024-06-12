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لبنان

"اللقاء النيابي المستقل": لتوحيد الجهود والتوافق حول انتخاب رئيس

Lebanon 24
12-06-2024 | 14:11
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أعلنَ "اللقاء النيابي المستقل" في بيان، اليوم الأربعاء، أنه عقد اجتماعاً ظهر اليوم  مع وفد من تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل يرافقه النائبان جيمي جبور ونقولا صحناوي.
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ويضم "اللقاء النيابي المستقل" كتلتي "الإعتدال الوطني" و "لبنان الجديد"، وقد جرى خلال الاجتماع مع "لبنان القوي" عرض أجواء المشاورات التي أجراها التكتل الأخير مع مختلف الكتل النيابية بشأن مبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية.
 
وأكد "اللقاء النيابي المستقل" خلال الاجتماع "موقفه الساعي الى توحيد الجهود وتوسيع مشاركة مختلف الأطراف للوصول إلى توافق حول انتخاب الرئيس العتيد". 
 
واتفق المجتمعون، على "استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف الكتل النيابية لتأمين  اجراء الانتخابات الرئاسية وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية".
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