Advertisement

لبنان

باسيل استكمل حراكه بلقاء جنبلاط وكتلة الاعتدال و 4 نواب هذا المساء

Lebanon 24
12-06-2024 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1211095-638538333539280052.jpg
Doc-P-1211095-638538333539280052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استكمل رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، الحراك السياسي الذي كان بدأه الأحد من بكركي بلقاء رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط على رأس في كليمنصو.

وعقب اللقاء، أكد النائب سيزار أبي خليل المتابعة مع الكتل النيابية التي تتلاقى معهم بهدف إنهاء الشغور الرئاسي.
Advertisement

بدوه، أشار النائب هادي أبو الحسن إلى أن "زيارة باسيل تأتي في إطار التشاور"، لافتا الى أن "اللقاء كان عميقًا واتفقنا على توسيع قاعدة المشاركة لمن يريد أن يشكّل قوّة ضاغطة بالمعنى الإيجابي للعبور إلى جلسات انتخاب الرئيس".
 
ودعا إلى وجوب توفّر عاملين لانتخاب رئيس للجمهورية، الأوّل هو الإدارة والنية والثاني هو الظرف، وأردف "لا يستطيع اللبنانيون وحدهم تأمين هذا الاستحقاق فقط من دون أصدقاء لبنان وعلينا إنضاج الظرف لملاقاة اللحظة الدولية المؤاتية".

كذلك، زار باسيل كتلة الاعتدال الوطني، وأكد النائب جيمي جبور عقب اللقاء أن تأمين اوسع توافق لانتخاب الدستور هو اولوية رئاسية. 

من جهته، أشار النائب نبيل بدر الى "وجوب أن نلتقي مع كل من يريد التموضع في الوسط في سبيل الهدف الأسمى الا وهو انتخاب رئيس".

والتقى باسيل مساء النواب الياس جرادة، عبد الرحمن البرزي، أسامة سعد، شربل مسعد، وعقب اللقاء أكدت النائبة ندى البستاني أننا نسعى لازالة كل العوائق أمام التوافق وانتخاب رئيس.

بدوره، النائب جرادة دعا للتنازل للتوصل الى قواسم مشتركة لأنه من دون تنازل لن نصل الى انتخاب رئيس.

ويعقد باسيل مؤتمراً صحافيا في ختام جولته، يوم غد في الخامسة في المقر العام في ميرنا الشالوحي.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2024-06-12
16:56 | 2024-06-12
16:56 | 2024-06-12
16:54 | 2024-06-12
16:27 | 2024-06-12
16:15 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24