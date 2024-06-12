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لبنان

لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين تصدر "بيانا هاما"

Lebanon 24
12-06-2024 | 16:54
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صدر عن "لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين"، بيان جاء فيه: لقد آثرنا ومع بداية العام الدراسي أن نبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي وإصدار البيانات وأن ننكب على كل ما يُنجح هذا العام وذلك انطلاقا من صدقيّتنا أمام المعنيين وعلى رأسهم الوزير والمدير العام بأننا سنكون عامل مُساعد لإنجاحه وذلك بعد تحقيق مطلب رفع اجر الحصّة لما يحفظ حق الكوادر التربوية بالحد الأدنى. واليوم وقد شارف العام على الانتهاء".

 وذكّر البيان "المعنيّين في الدوام المسائي" أنهه رسّخوا "قاعدة جوهرية انه كل ما يحّق للدوام الصباحي يحُق للمسائي".

 وأضاف: "نُكرر ونحن على ثقة بأن (الوزير عباس الحلبي) كان إيجابياً في بداية العام سيكون كذلك في نهايته، وسيُقرّ بدل الإنتاجية الصيفية للدوام المسائي". (الوكالة الوطنية)

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