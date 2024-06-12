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لبنان

في النبطية.. دورية لمراقبي حماية المستهلك للتأكد من سلامة الغذاء

Lebanon 24
12-06-2024 | 16:56
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نفذت دورية مشتركة لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك، في محافظة النبطية، وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية، جولة تفتيشية على محال الحلويات والمطاعم والملاحم والخضار والفاكهة والعصائر في مدينة النبطية الساحة العامة، قبل حلول عيد الأضحى.
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وتهدف هذه الجولة للكشف على المنتجات والبضاعة المعروضة والتأكد من سلامة الغذاء ونظافة المكان وحسن التخزين والتبريد في المعامل والمستودعات وإعلان الأسعار ونسب الأرباح.

ووجهت الدورية إنذارات وتعهدات خطية للبعض بضرورة التقييد بالمعايير الصحية على أن يعاد الكشف لاحقاً للتأكد من إلتزامهم بالقوانين.

كذلك، استكمل مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة جولاتهم التفتيشية في النبطية وتحديداً في حي البياض وبلدات كفرتبنيت الدوير، عربصاليم وبلدات دبين وبلاط قضاء مرجعيون.
 
وشملت الجولة المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات للتأكد من كيلها ورصرصتها.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد سُطر محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في النبطية لعدم إعلان الأسعار وتخطيه لنسب الأرباح.

 

لبنان

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