Advertisement

لبنان

رفع سعر صرف الدولار

Lebanon 24
12-06-2024 | 17:23
A-
A+
Doc-P-1211102-638538351337175521.jpg
Doc-P-1211102-638538351337175521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى مصارف لرفع سعر صرف الدولار المعمول به حالياً من 89500 ل.ل. لكل دولار إلى 89700 ل.ل.، بما يُفقد المستفيد الفارق بين السعرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وعود اقتصادية اوروبية للبنان وإصرار على مواصلة الحصار على سوريا
lebanon 24
13/06/2024 01:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: قرار فتح جبهة الحرب تأخذه الدولة وحزب الله لا يريد إصلاحا اقتصاديا لانه يريد نظام الـcash economy إذا معركتنا هي معركة تحرير لبنان
lebanon 24
13/06/2024 01:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"غير كافية للتعافي"... هذا ما قاله صندوق النقد الدولي عن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
lebanon 24
13/06/2024 01:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سفراء دول الخماسية: لا يمكن للبنان الانتظار شهراً آخر بل يحتاج ويستحق رئيساً يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية
lebanon 24
13/06/2024 01:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-06-12
16:56 | 2024-06-12
16:54 | 2024-06-12
16:52 | 2024-06-12
16:27 | 2024-06-12
16:15 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24