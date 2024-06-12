رفع سعر صرف الدولار

تسعى مصارف لرفع سعر صرف الدولار المعمول به حالياً من 89500 ل.ل. لكل دولار إلى 89700 ل.ل.، بما يُفقد المستفيد الفارق بين السعرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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