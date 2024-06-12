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لبنان

غارات ليلاً على الجنوب.. اسرائيل تعلن استهداف بنية تحتية لحزب الله

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:26
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اعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم ان طائراته الحربية قصفت ليلا مبان عسكرية في منطقة عيتا الشعب إلى جانب بنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله في منطقة عيناتا بجنوب لبنان
وكانت المعلومات قد أشارت الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي المسيّر نفذ غارتين بصاروخين استهدفتا محيط مدينة بنت جبيل لجهة مربع التحرير بين بنت جبيل وبلدات مارون الراس، عيناتا وعيترون، ما ادى الى جرح شخص ما استدعى نقله الى المستشفى.
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