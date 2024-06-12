غارات ليلاً على الجنوب.. اسرائيل تعلن استهداف بنية تحتية لحزب الله

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اعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم ان طائراته الحربية قصفت ليلا مبان عسكرية في منطقة عيتا الشعب إلى جانب بنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله في منطقة عيناتا بجنوب لبنانوكانت المعلومات قد أشارت الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي المسيّر نفذ غارتين بصاروخين استهدفتا محيط مدينة بنت جبيل لجهة مربع التحرير بين بنت جبيل وبلدات مارون الراس، عيناتا وعيترون، ما ادى الى جرح شخص ما استدعى نقله الى المستشفى.