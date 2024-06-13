شخصية رسمية تشتري المدارس

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كشف مصدر تربوي رسمي أن شخصية سياسية لبنانية تعنى بالشأن التربوي والتعليمي ولها باع في هذا القطاع تسعى الى شراء سلسلة مدارس في لبنان.وقال: إمتلكت هذه الشخصية حتى اليوم حوالى 14 مدرسة صغيرة، متوسطة وكبيرة، كانت متعثرة نوعاً ما، فتم ترميمها وتحسينها.ولفت المصدر الى أن هذه المدارس بمعظمها مختلطة، وكانت ملكيتها لأشخاص ولعائلات وليس لجمعيات رسولية .