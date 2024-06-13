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لبنان

شخصية رسمية تشتري المدارس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2024 | 01:30
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كشف مصدر تربوي رسمي أن شخصية سياسية لبنانية تعنى بالشأن التربوي والتعليمي ولها باع في هذا القطاع تسعى الى شراء سلسلة مدارس في لبنان.
وقال: إمتلكت هذه الشخصية حتى اليوم حوالى 14 مدرسة صغيرة، متوسطة وكبيرة، كانت متعثرة نوعاً ما، فتم ترميمها وتحسينها.
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ولفت المصدر الى أن هذه المدارس بمعظمها مختلطة، وكانت ملكيتها لأشخاص ولعائلات وليس لجمعيات رسولية .


المصدر: لبنان 24

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