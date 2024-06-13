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لبنان
شخصية رسمية تشتري المدارس
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-06-2024
|
01:30
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كشف مصدر تربوي رسمي أن شخصية سياسية لبنانية تعنى بالشأن التربوي والتعليمي ولها باع في هذا القطاع تسعى الى شراء سلسلة مدارس في لبنان.
وقال: إمتلكت هذه الشخصية حتى اليوم حوالى 14 مدرسة صغيرة، متوسطة وكبيرة، كانت متعثرة نوعاً ما، فتم ترميمها وتحسينها.
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ولفت المصدر الى أن هذه المدارس بمعظمها مختلطة، وكانت ملكيتها لأشخاص ولعائلات وليس لجمعيات رسولية .
المصدر:
لبنان 24
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