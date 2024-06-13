"مخالفات" وتحرّك قضائي "لافت"

Advertisement

علّق مصدر سياسي على أهمية التحركات القضائية السريعة مع كافة الشكاوى المرتبطة بالمتاجر المخالفة خصوصاً تلك التي يديرها سوريون على الأراضي اللبنانية.وقال المصدر إن العمل القضائي، ورغم كافة الصعوبات، يشهدُ حراكاً بارزاً، فيما القرارات باتت تأتي سريعة جداً حيث الإجراءات تتخذُ فوراً بحق المخالفين بدءاً من إقفال المتاجر المخالفة وصولاً إلى مباشرة التحقيقات.وبحسب المصدر، فإنّ ما يجري على صعيد القضاء مطلوبٌ جداً، وهو الأمر الذي يثبت مبدأ محاسبة المخالفين بصورة فورية ومن دون أي تراجع.