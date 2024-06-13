من أوقفت أمن الدولة في محلة الروشة؟

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عمل مكتب بيروت الثانية في أمن الدولة، بعد توافر معلومات حول شخص يُدعى (ح. س.) ينشط في بيع الأدوية المخدّرة بواسطة درّاجة ناريّة، على مراقبته، ورصدت إحدى الدوريّات درّاجته الناريّة أمام إحدى الصيدليّات التي يعمل فيها في محلّة الرّوشة، وضبطت داخل مقعدها عدداً كبيراً من الأدوية المخدّرة وأدوية الأعصاب بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الحقن.أثناء التحقيق معه، تبيّن أنّه يقوم بخدمة التوصيل المباشر لهذه الأدوية إلى الزبائن دون وصفات طبيّة ولأغراض مشبوهة، ويؤمّن وصفات طبيّة من طبيب يدعى ( م.ا.) بأسماء وهميّة، دون إجراء أيّ كشفٍ يُذكر.بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من المدعوّين ( ح.س) و (م.ا.)، وأُحيلا إلى المراجع المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ في حقّهما.