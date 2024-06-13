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لبنان

جريمة مروعة تهز عجلتون.. عاملة منزلية تقتل مخدومتها إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:20
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في منطقة عجلتون، أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الكاميرونية على طعن مستخدمتها المغدورة جوسلين ض. الزغبي والبالغة من العمر 41 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال، ثم قامت بخنقها بشريط "مكنة الفاب" ما ادى الى وفاتها على الفور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التّحقيقات لتحديد ملابسات الحادثة.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ان الطبيب الشرعي عاين الجثة، وتبين أنها مصابة بطعنات عدة في أنحاء مختلفة من جسمها، وتم نقلها الى مستشفى السان جورج في عجلتون، وتوقيف العاملة في فصيلة عشقوت لقوى الأمن الداخلي.
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