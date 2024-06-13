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لبنان

بعد يوم عنيف.. هذه آخر التطورات الميدانية جنوبا

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:39
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يسود الهدوء الحذر منطقة حاصبيا الحدودية انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى بلدة شبعا ومزارعها بعد يوم عنيف من الاشتباكات المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي استخدم فيها العدو القذائف الفوسفورية الحارقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتشهد المنطقة من وقت لآخر طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا وصولا حتى أجواء البقاع وخاصة مرتفعات راشيا الوادي المشرفة على سهل البقاع واقليم التفاح.

وخرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء عدد من المناطق الجنوبية.

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