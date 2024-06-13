في هذه المناطق.. "الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، انها واصلت جهودها "لمكافحة التهريب ونفذت في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق الحمراء والجناح والرملة البيضاء، ضبطت بنتيجتها كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المزوّر بالإضافة للسجائر الإلكترونية vape".وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.