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لبنان

سائق تاكسي يتعرّض لمحاولة سرقة فاشلة في التبانة.. هذا ما جرى (صورة)

Lebanon 24
13-06-2024 | 02:07
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تعرّض سائق سيارة اجرة لمحاولة سرقة الا ان المحاولة باءت بالفشل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، قام مجهولون مساء امس الأربعاء بالصعود إلى سيارة اجرة من جبل البداوي ليتفاجأ السائق بشهر مسدسين في وجهه والطلب منه التوجه بإتجاه سقي التبانة بغية سرقته الا ان العناية الالهية انقذته بعد حصول حادث سير تسبب بزحمة كبيرة بالقرب من فصيلة التبانة ليترجل السائق ويبدأ بالصراخ، وحاول على اثرها من كان داخل السيارة الفرار بعد قيام احدهم بإطلاق اعيرة نارية في الهواء الا ان شبان المنطقة تمكنوا من القاء القبض عليهم وتسليمهم لاحقاً الى دورية من الجيش.
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وأفيد بأن الشبان هم من جبل البداوي، 2 من التابعية السورية والثالث لبناني.


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