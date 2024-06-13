Advertisement

لبنان

تجدد اندلاع الحرائق في بلدة حولا

Lebanon 24
13-06-2024 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1211246-638538714515976038.jpg
Doc-P-1211246-638538714515976038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجدد اندلاع الحرائق في بلدة حولا من جهة موقع المنارة وذلك جراء القصف الفوسفوري الإسرائيلي الذي تعرضت له البلدة أمس الأربعاء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صباح اليوم... هذه البلدات الجنوبية تعرضت لقصف اسرائيلي
lebanon 24
13/06/2024 13:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الجنوبية مشتعلة.. قصف متبادل وعمليات الحزب تصيب العمق الاسرائيلي
lebanon 24
13/06/2024 13:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات عنيفة وقصف اسرائيلي... اليكم آخر مستجدات الجبهة الجنوبية
lebanon 24
13/06/2024 13:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف اسرائيلي يستهدف الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام ويتسبب بحريق في المنطقة
lebanon 24
13/06/2024 13:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قصف

اسرائيل

حولا

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2024-06-13
04:00 | 2024-06-13
06:10 | 2024-06-13
06:03 | 2024-06-13
06:00 | 2024-06-13
06:00 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24