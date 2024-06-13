تجدد اندلاع الحرائق في بلدة حولا من جهة موقع المنارة وذلك جراء القصف الفوسفوري الإسرائيلي الذي تعرضت له البلدة أمس الأربعاء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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