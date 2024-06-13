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لبنان

أبو فاعور: مسعى الديمقراطي لم ينتهِ بعد

Lebanon 24
13-06-2024 | 03:37
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 أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور أن "الكتل تقوم بجمع اقتراحات في جولاتها، وباسيل يحاول وضع نفسه بمكان وسطي ويقدم نفسه كأنه القطب المسيحي الذي يستطيع جمع الكتل"، لافتا إلى أن "سيناريو المواجهة بين سليمان فرنجية وسمير جعجع في البرلمان غير مطروح، وأن الحوار يجب أن يكون برئاسة بري، وعلى الدولة مسؤولية تجاه أهالي الجنوب بالتعويض عليهم".
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وقال في حديث تلفزيوني: "لسنا من أهل الاستعراضات بل من أهل التوافق، وأطلقنا مسعى لتحريك الاستحقاق الرئاسي، وذلك لأننا نشعر بالمأزق الذي نعيشه لا نتيجة إشارة خارجية"، ونحن نحاول تقريب وجهات النظر عبر المسعى الرئاسي الذي أطلقناه، والجهة الفرنسية طالبت وليد جنبلاط بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانية"، كاشفا عن أن "وليد جنبلاط نصح لودريان بعدم المجيء إلى لبنان في حال عدم نضوج الأمور في الملف الرئاسي".

وعن زيارة الدوحة، أكد أنه "لم يُطرح أي اسم رئاسي خلال الزيارة إلى قطر، والدوحة حرصت على التأكيد أنها تعمل ضمن "الخماسية".

تابع:"اختتمنا جولتنا، والأسبوع المُقبل سيشهد لقاء لنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعنا بعض الأفكار ومسعى الديمقراطي لم ينتهِ بعد، وهناك طرحان على الطاولة اليوم، الأول هو الحوار برئاسة بري والثاني ضد الحوار وضد رئاسة بري لأي طاولة حوار".
 
 
ورأى أن الحوار يجب أن يكون برئاسة بري، واننا نشهد أزمة ثقة اليوم وانتظارات على ضفَتَي المعادلة وما سينتج عن الحرب، وبري يحاول الدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي ويقول: أعطوني حوارا أعطيكم رئيسا ونحن نثق بهذا الطرح"، مضيفا: "بري رئيس المجلس النيابي ومن الطبيعي ان يترأس أي اجتماع بين الكتل".
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