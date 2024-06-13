سلام اعتذر عن عدم استقبال المهنئين في عيد الاضحى

لفت رئيس الحكومة السابق تمام سلام إلى أنه "بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وفي ظل الظروف الراهنة ومعاناة اهلنا في الجنوب في مواجهة العدو الاسرائيلي واخواننا الفلسطينيين في غزة الذين يرزحون تحت الاحتلال والدمار والقتل والابادة الجماعية، فإنني إذ اتوجه بالمحبة الى جميع اللبنانيين، واعتذر عن عدم استقبال المهنئين آملاً ان يعود العيد علينا وقد خرج لبنان والمنطقة من المخاطر المحيطة بنا".

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