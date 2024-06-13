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لبنان

عند الثامنة من صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:10
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة ‏‎ 08:00‎من  صباح اليوم الخميس  موقع الراهب بالرشاشات الثقيلة ‏وقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏
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