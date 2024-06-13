الحرارة تبلغ ذروتها في هذا الموعد… ستلامس الـ 42 درجة وتحذير من أشعة الشمس!

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يوم الجمعة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود الـ10 درجات في المناطق الداخلية، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع انخفاض نسبة الرطوبة بدءا من يوم السبت لتنحسر الكتل الهوائية الحارة كليا يوم الاثنين وعودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.



تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وعدم افتعال الحرائق أو مسبباتها خاصة في المناطق الداخلية والحرجية مع ضرورة الاكثار من شرب المياه.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات في الداخل علما ان درجات الحرارة على الجبال ستكون اعلى من المناطق الساحلية بسبب ظاهرة الانقلاب الحراري، مما يحبس الرطوبة و الملوثات فوق المناطق الساحلية دون ارتفاع الف متر، ويزيد الشعور بالحر على الساحل مع رؤية سيئة أحيانا على المستويات المنخفضة. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، مشمسا الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تلامس الـ42 درجة في الظل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وظهور طبقات من الغبار، مما يزيد الشعور بالحر كما تسوء الرؤية أحيانا على المستويات المنخفضة.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يوم الجمعة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود الـ10 درجات في المناطق الداخلية، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع انخفاض نسبة الرطوبة بدءا من يوم السبت لتنحسر الكتل الهوائية الحارة كليا يوم الاثنين وعودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وعدم افتعال الحرائق أو مسبباتها خاصة في المناطق الداخلية والحرجية مع ضرورة الاكثار من شرب المياه.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات في الداخل علما ان درجات الحرارة على الجبال ستكون اعلى من المناطق الساحلية بسبب ظاهرة الانقلاب الحراري، مما يحبس الرطوبة و الملوثات فوق المناطق الساحلية دون ارتفاع الف متر، ويزيد الشعور بالحر على الساحل مع رؤية سيئة أحيانا على المستويات المنخفضة.

الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تلامس ال 42 درجة في الظل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، وظهور طبقات من الغبار مما يزيد الشعور بالحر كما تسوء الرؤية أحيانا على المستويات المنخفضة.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل (فوق معدلاتها ب8 درجات) تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر .

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة و التي تبقى أعلى من معدلاتها وتبقى الرياح ناشطة احيانا مما يخفف من الشعور بالحر ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.



-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 21 الى 34 درجة، في الداخل من 22 الى 42 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,26

-ساعة غروب الشمس: 19,50