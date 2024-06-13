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لبنان

الحريري في ذكرى اغتيال النائب وليد عيدو: لن ننسى

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:20
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كتب الرئيس السابق سعد الحريري في ذكرى اغتيال النائب وليد عيدو عبر منصة "اكس":" رحم الله الشهيد وليد عيدو ونجله خالد. لن ننسى".
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