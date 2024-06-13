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لبنان

الرهبانية اللبنانية المارونية احتفلت بعيد القديس انطونيوس البدواني

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:24
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احتفلت الرهبانية اللبنانية المارونية بعيد القديس انطونيوس البدواني في قداس احتفالي في كنيسة المقر العام للرهبانية في غزير رأسه الأب العام هادي محفوظ ، عاونه فيه آمين السر العام الأب طوني عيد، رئيس الدير الاب ايلي يمين، شارك فيه حشد كبير من الآباء العامين والمدبرين العامين والمسؤولين العامين في الرهبنة، وتولت جوقة الدير خدمة القداس .
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بعد الانجيل المقدس القى الأب العام هادي محفوظ عظة أشار فيها إلى أهمية القداسة والايمان في حياة الإنسان، وقال:" نحتفل بعيد القديس مار انطونيوس البادواني وهو قديس من البرتغال عايش القديس فرنسيس ، وانخرط في رهبانيته، فاشتهر بالتعليم في كل العالم بما فيه لبنان الذي نستعين به لدى افتقادنا للأشياء الثمينة".

وأشار إلى أن  "لتكريمه في لبنان معاني كثيرة ولاسيما أننا نكرم معه في اليوم نفسه الشهيدة في الايمان أكويلينا الجبيلية، وهذا إن دل على شيء فهو دليل علي هويتنا المتجذرة في هذه الأرض المنفتحة على  العالم كله".

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