بالصورة.. حريق في أحد المحلات في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان حريقا اندلع في طابق علوي تابع لمحل معد لبيع المعجنات "شي كعكة" في محلة شارع عبرين طرابلس وسارع عمال المحل لاخماده، في حين توجهت على الفور فرق الدفاع المدني وفوج اطفاء طرابلس وجهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان.وجرى اخماد الحريق والسيطرة عليه واقتصرت الأضرار على الماديات.وأسعفت فرق جهاز الطوارئ أحد العمال ويدعى "ح.ح" سوري الجنسية، فيما لا تزال اسباب الحريق غير معروفة.