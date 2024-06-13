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لبنان

بالصورة: حادث سير على جسر النقاش

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:29
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وقع حادث سير صباح اليوم على جسر النقاش حيث انقلبت سيارة، وقد اقتصرات الاضرار على الماديات وفق ما أعلنه التحكم المروري.
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