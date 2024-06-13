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لبنان
وفد من الكتائب في عين التينة
Lebanon 24
13-06-2024
|
04:36
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وصل وفد حزب الكتائب اللبنانية ويضم نائب رئيس الحزب النائب سليم الصايغ والنائب نديم الجميل، الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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