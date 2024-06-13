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لبنان

البيسري بحث مع وفد فلسطيني في أوضاع المخيمات

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:42
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه صباح أمس، وفداً من إتحاد نقابات الأفران في لبنان برئاسة نقيب الإتحاد ناصر سرور.
 
 
وتم البحث خلال الاجتماع بسبل تسهيل إجراءات العمالة الأجنبية لضمان استمرار عمل الأفران. 
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 كما التقى اللواء البيسري عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات؟
 
 
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، تطورات الوضع الفلسطيني العام، وأوضاع المخيمات الفلسطينية، على أن يستمر التواصل والتنسيق لما فيه من مصلحة مشتركة للحفاظ على الأمن في لبنان.
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