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لبنان

ملتقى التأثير المدني: شيطنة لبنان الرسالة خدمة غير مُعلنة لمحاولة تغيير هويته

Lebanon 24
13-06-2024 | 04:52
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دوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "يحكم لبنان منطِق اللَّادولة، واللَّادستور، واللَّاإنتظام العام، إلى حد تموضع خيارات لاشرعية في قَلب شرعية مخطوفة".

وأضاف: "أن هذه الفوضى العارمة، قد يعتقدها البعض قائمَ في عطبٍ يتضمنه النظام بمعنى خللٍ في الصيغة والميثاق، والحقيقَة أن هؤلاء يتجاهلون أن كُل سلوكيات المنظومة تناقض النظام، من هنا يتبدى الرجوع إلى الدستور أولوية، وفي صميمه المواطنة".
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ولذلك لفت الملتقى قائلا: "أن شيطنة لبنان الرِّسالة في الحرية والتعددية إستثمار في الانتحار المستمِرّ، وخدمة غير مُعلنة لمحاولة تغيير هوية لبنان الحضارية".


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