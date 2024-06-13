Advertisement

لبنان

سلاح غير متوقّع من القرون الوسطى... هكذا تقوم إسرائيل بقصف لبنان

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1211297-638538777464863794.jpg
Doc-P-1211297-638538777464863794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، تحدّثت عن إستخدام الجيش الإسرائيلي "سلاحاً من العصور الوسطى، كما في روما"، وذلك لتنفيذ عملياته ضدّ الأراضي الزراعية جنوبي لبنان. 

وقالت الرقابة العسكرية إنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم أداة تشبه المنجنيق، وهو سلاح معروف من العصور الوسطى، وذلك لتنفيذ عمليات كشف بإشعال حرائق في جنوب لبنان"، وفق ما أفادت "القناة الـ12 الإسرائيلية".  

وظهر جنود إسرائيليون وهم يقومون بإشعال كرة نارية وإرسالها بأداة المنجنيق إلى ما هو أبعد من السياج الحدوديّ بشكل ميكانيكي. 

والكشف هو مصطلح للجيش الإسرائيلي "يصف الإجراء الذي يكشف فيه عن طرق إزالة العوائق والأشياء التي قد تُعيق مجال الرؤية أو العبوات الناسفة أو التموضعات العسكرية، بما في ذلك التعرجات والنباتات والأشجار والبساتين والمباني.
 
 
وقالت "القناة الـ12 الإسرائيليّة"، إنّ أعمال الكشف تجري عادة باستخدام جرافات مدرعة من طراز "D9"، لكن الجيش الإسرائيليّ اختار الطريقة القديمة على الحدود اللبنانية".
 
 
Advertisement
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2024-06-13
14:06 | 2024-06-13
13:42 | 2024-06-13
13:31 | 2024-06-13
13:21 | 2024-06-13
13:19 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24