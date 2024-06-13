سلاح غير متوقّع من القرون الوسطى... هكذا تقوم إسرائيل بقصف لبنان

ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، تحدّثت عن إستخدام الجيش الإسرائيلي "سلاحاً من العصور الوسطى، كما في روما"، وذلك لتنفيذ عملياته ضدّ الأراضي الزراعية جنوبي لبنان.



وقالت الرقابة العسكرية إنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم أداة تشبه المنجنيق، وهو سلاح معروف من العصور الوسطى، وذلك لتنفيذ عمليات كشف بإشعال حرائق في جنوب لبنان"، وفق ما أفادت "القناة الـ12 الإسرائيلية".



وظهر جنود إسرائيليون وهم يقومون بإشعال كرة نارية وإرسالها بأداة المنجنيق إلى ما هو أبعد من السياج الحدوديّ بشكل ميكانيكي.



والكشف هو مصطلح للجيش الإسرائيلي "يصف الإجراء الذي يكشف فيه عن طرق إزالة العوائق والأشياء التي قد تُعيق مجال الرؤية أو العبوات الناسفة أو التموضعات العسكرية، بما في ذلك التعرجات والنباتات والأشجار والبساتين والمباني.

وقالت "القناة الـ12 الإسرائيليّة"، إنّ أعمال الكشف تجري عادة باستخدام جرافات مدرعة من طراز "D9"، لكن الجيش الإسرائيليّ اختار الطريقة القديمة على الحدود اللبنانية".