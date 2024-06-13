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لبنان

بالصورة... توقيف سوريّ في النبطيّة وهذه تهمته

Lebanon 24
13-06-2024 | 05:41
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أوقف عناصر من أمن الدولة، السوريّ ع.غ، في النبطيّة، بتهمة ترويج عملة مزوّرة.
 
 
وتمّ ضبط مبالغ ماليّة مزوّرة بحوزة الموقوف.
  
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النبطية

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