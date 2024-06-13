جديد جريمة عجلتون.. تفاصيل إضافيّة تكشف كيف حصلت الحادثة المروّعة

في جديد جريمة عجلتون، أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ "لا مشاكل بين جوسلين ضومط الزعبي وعاملة المنزل الكاميرونية".

وبحسب المعلومات، حاولت العاملة سرقة المنزل، وقامت بفتح الخزنة بعد أن نفذت جريمة القتل.

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من جانبه، طلب زوج جوسلين من كلّ وسائل الإعلام "عدم نشر صور لزوجته أو أطفاله الثلاثة، خاصة وأنهم لا يعرفون تفاصيل الجريمة".

وتمنى "الامتناع عن نشر أيّ معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت العاملة الكمزلية قامت بطعن مستخدمتها جوسلين البالغة من العمر 41 عاماً، ثم قامت بخنقها بشريط "مكنة الفاب" ما ادى الى وفاتها على الفور.