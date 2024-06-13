Advertisement

لبنان

نائب ينسحب من كتلته: هناك أبواق من طابور خامس همست في آذان الحلفاء

Lebanon 24
13-06-2024 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1211313-638538803545698849.jpg
Doc-P-1211313-638538803545698849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب أديب عبد المسيح "أعلن إنسحابي اليوم، من كتلة "تجدد" النيابية، وأثمن جهود كلّ أعضائها، وأعلن عن تأسيس مكتب سياسي يُطلَق قريباً ويضمّ شخصيّات كورانيّة على أنّ يتوسّع وهو ليس سيّاسيًّا إنّما مستقلاً وقراراته استراتيجيّة وسياسيّة".
Advertisement
 
 
وأضاف عبد المسيح: "تمكّنت والنائب فؤاد مخزومي من جمع كافة القوى خارج المعارضة كـ"التيار الوطنيّ الحرّ" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، إلا أنّه وبعد سنتين من العمل الدؤوب السياسي، هناك أبواق من طابور خامس أجهل نيّاتها همست في آذان الحلفاء ما أدّى إلى إطلاقها تكهّنات من دون أن تسألني بشأنها".
 
 
وشدّد على أنّ "المعركة الأساسية كانت وستبقى مشروع بناء دولة، وأنا جزء من هذا المشروع".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2024-06-13
08:28 | 2024-06-13
08:17 | 2024-06-13
08:12 | 2024-06-13
08:02 | 2024-06-13
08:01 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24