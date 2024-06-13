نائب ينسحب من كتلته: هناك أبواق من طابور خامس همست في آذان الحلفاء

قال النائب أديب عبد المسيح "أعلن إنسحابي اليوم، من كتلة "تجدد" النيابية، وأثمن جهود كلّ أعضائها، وأعلن عن تأسيس مكتب سياسي يُطلَق قريباً ويضمّ شخصيّات كورانيّة على أنّ يتوسّع وهو ليس سيّاسيًّا إنّما مستقلاً وقراراته استراتيجيّة وسياسيّة".

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وأضاف عبد المسيح: "تمكّنت والنائب فؤاد مخزومي من جمع كافة القوى خارج المعارضة كـ"التيار الوطنيّ الحرّ" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، إلا أنّه وبعد سنتين من العمل الدؤوب السياسي، هناك أبواق من طابور خامس أجهل نيّاتها همست في آذان الحلفاء ما أدّى إلى إطلاقها تكهّنات من دون أن تسألني بشأنها".

وشدّد على أنّ "المعركة الأساسية كانت وستبقى مشروع بناء دولة، وأنا جزء من هذا المشروع".