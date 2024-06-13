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لبنان

عن سعر الصرف... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
13-06-2024 | 06:03
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أقرّت لجنة المال والموازنة قانوناً، يُعالج فروقات سعر الصرف قبل إلزام المكلّفين بالضريبة على الدخل.
 
 
وأحالت لجنة المال والموازنة القانون إلى رئاسة مجلس النواب.
 
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