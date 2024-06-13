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لبنان
نفّذ حوالي 100 عملية سرقة.. وهذه أنواع السيارات التي يستهدفها
Lebanon 24
13-06-2024
|
06:33
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات، ومن خلال المتابعة تبيّن لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة ازدياد عمليات سرقة السيّارات القديمة العهد في مختلف المناطق اللبنانية.
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بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أحد افراد العصابة، ويدعى:
ن. م. (مواليد عام 1986، لبناني)
وهو مطلوب بجرائم سرقة سيّارات ومخدّرات، ومن أصحاب السوابق بجرائم تزوير مستندات رسمية وسرقة.
بتاريخ 6-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة من المكتب من إلقاء القبض عليه في محلة النبعة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مجموعة من مفاتيح مستعارة يستخدمها في عملياته.
بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ ما يقارب /100/ عملية سرقة سيارة قديمة العهد من أنواع مختلفة منها: "هوندا"، "تويوتا"، "داتسون"، "نيسان"، ورينو من مناطق مختلفة، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر، تم توقيفه سابقًا.
أجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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