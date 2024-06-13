Advertisement

لبنان

سمّى لبنان.. العالم الهولنديّ يُطلق تحذيراً مرعباً: زلزال قويّ قد يضرب هذه المناطق قريباً

Lebanon 24
13-06-2024 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1211334-638538835254247897.jpg
Doc-P-1211334-638538835254247897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أن الفترة بين 15 إلى 16 حزيران ربما تكون الأكثر أهمية، مع احتمال حدوث نشاط زلزالي يتراوح بين 6 و7 على مقياس ريختر.

وتحدث هوغربيتس عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في 17 حزيران، حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون.
Advertisement

وقال العالم الهولندي إنّ تركيا قد تشهد نشاطاً زلزاليّاً، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
وقال إنه وبعد فترة طويلة تم رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق، وأضاف: "بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر".
 
وأشار إلى أنّ "تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق إفريقيا، ويمكن أن يكون هناك أيضًا نشاط زلزالي بقوة 7 على مقياس ريختر". (العربية)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2024-06-13
08:28 | 2024-06-13
08:17 | 2024-06-13
08:12 | 2024-06-13
08:02 | 2024-06-13
08:01 | 2024-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24