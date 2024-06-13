سمّى لبنان.. العالم الهولنديّ يُطلق تحذيراً مرعباً: زلزال قويّ قد يضرب هذه المناطق قريباً





وتحدث هوغربيتس عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في 17 حزيران، حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون.

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وقال العالم الهولندي إنّ تركيا قد تشهد نشاطاً زلزاليّاً، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أن الفترة بين 15 إلى 16 حزيران ربما تكون الأكثر أهمية، مع احتمال حدوث نشاط زلزالي يتراوح بين 6 و7 على مقياس ريختر.وتحدث هوغربيتس عن بعض المجموعات الهندسية المهمة في 17 حزيران، حيث ستكون الأرض مرة أخرى في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون.وقال العالم الهولندي إنّ تركيا قد تشهد نشاطاً زلزاليّاً، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إنه وبعد فترة طويلة تم رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق، وأضاف: "بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر".

وأشار إلى أنّ "تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق إفريقيا، ويمكن أن يكون هناك أيضًا نشاط زلزالي بقوة 7 على مقياس ريختر". (العربية)