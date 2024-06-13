صواريخ من جنوب لبنان وحرائق كبيرة... إسرائيل تتعرّض لقصف عنيف جدّاً (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ صفارات الإنذار دوّت لأكثر من نصف ساعة من دون توقّف، في عدد كبير من مستوطنات الشمال، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.



وأعلنت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، عن إطلاق 150 صاروخا من جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع 15 حريقا في الجولان والجليل الأعلى.

وأشارت وسائل إعلام الإسرائيلية أخرى، إلى سقوط صواريخ في مستوطنة روش بينا، وفي شمير.

كما كشفت أنّ صاروخاً أصاب هدفاً بشكل مباشر في صفد، ما أدّى إلى اندلاع حريقٍ كبيرٍ.

ولفتت إلى إصابة إسرائيليين اثنين في كتسرين في الجولان المحتلّ.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ أضراراً مباشرة لحقت في أحد المباني في كيبوتس يرؤون.

وقالت إنّ المدارس في صفد تلقت توجيهات بإنهاء اليوم الدراسيّ، جراء القصف الصاروخيّ من جنوب لبنان.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، أنّ الحكومة المصغرة ستعقد اجتماعا الليلة لبحث الوضع على الجبهة الشمالية.

صفد عاصمة الجليل تحترق ..... pic.twitter.com/6nHzzj9Gjh — Yemen (@watan_125) June 13, 2024 Advertisement