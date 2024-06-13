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لبنان

عن الوضع في جنوب لبنان.. هذا ما قاله مسؤول أميركيّ بارز

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:48
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أعرب مسؤول أميركي كبير عن قلقه من التصعيد على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية. 
 
وفي حديث لوكالة "رويترز"، قال: "نسعى لتجنّب الحرب الشاملة على الحدود اللبنانية".
 
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واعتبر أنّه "لا يكفي وجود وقف لإطلاق النار في غزة، بل نحتاج إلى ترتيبات محدّدة للأمن على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية".

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