عن الوضع في جنوب لبنان.. هذا ما قاله مسؤول أميركيّ بارز

أعرب مسؤول أميركي كبير عن قلقه من التصعيد على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وفي حديث لوكالة "رويترز"، قال: "نسعى لتجنّب الحرب الشاملة على الحدود اللبنانية".

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واعتبر أنّه "لا يكفي وجود وقف لإطلاق النار في غزة، بل نحتاج إلى ترتيبات محدّدة للأمن على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية".