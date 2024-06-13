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لبنان

حادثة مروّعة في أحد فنادق بيروت... ما الذي حصل؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب محمد عباس البالغ من العمر 30 سنة، سقط من الطابق العاشر، أثناء تنظيفه زجاج أحد الفنادق في بيروت.
 
 
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