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لبنان

بشأن مستحقات البلديات... هذا ما أوعز به وزير المالية

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:12
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 أوعز وزير المالية يوسف الخليل الى مديرية الخزينة "السير بإجراءات صرف مستحقات البلديات واتحادات البلديات من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي من 01/01/2018 لغاية 31/12/2022، وذلك بعدما وردت اليوم من وزارة الداخلية والبلديات الجداول المفصلة التي تبين المبالغ التي يتوجب دفعها لكل بلدية سندا للقرار المشترك الذي سبق أن وقعه وزيرا المالية والداخلية والبلديات بهذا الشأن".
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