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لبنان

وزير الزراعة يكتب عن الإرهاب على الطبيعة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:17
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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة "اكس":" ليس غريباً عن كيان يمارس إرهاب الدولة بقتل آلاف الأطفال والنساء ويُدمر المستشفيات ودور العبادة أن يمارس هذا الإرهاب على الطبيعة والحقول الزراعية في جنوب لبنان".
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