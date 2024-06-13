وزير الزراعة يكتب عن الإرهاب على الطبيعة.. هذا ما قاله

كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة "اكس":" ليس غريباً عن كيان يمارس إرهاب الدولة بقتل آلاف الأطفال والنساء ويُدمر المستشفيات ودور العبادة أن يمارس هذا الإرهاب على الطبيعة والحقول الزراعية في جنوب لبنان".

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