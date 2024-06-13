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لبنان

استعداداً لمواجهة خطر الحرائق... توجيهات لرفع الجهوزية إلى حدها الأقصى

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:28
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 ترأس المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار اجتماعا موسعا صباح اليوم في مكتبه، ضم رؤساء المراكز الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة حيث أعطاهم توجيهاته للبقاء على أعلى درجات التأهب وإستنفار كل الموظفين العملانيين وأكبر عدد من المتطوعين الإختياريين في ظل ارتفاع مؤشر خطر اندلاع الحرائق نتيجة الكتل الهوائية الحارة التي تسيطر على لبنان.
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وأكد خطار "ضرورة التقيد بالتعاميم الصادرة عن الإدارة لجهة الإلتزام بالدوام والحفاظ على الجهوزية التامة،لا سيّما بعد أن نال المتطوعون المثبتون حقوقهم المادية المشروعة للاسراع في تلبية نداءات المواطنين وحماية الثروة الحرجية من خطر الحرائق".
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