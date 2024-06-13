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لبنان

بري عرض مع زواره للأوضاع العامة

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:36
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفدا من حزب "الكتائب اللبنانية"، ضم نائب رئيس الحزب النائب سليم الصايغ والنائب نديم الجميل حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
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واستقبل بري رئيس لجنة المال والموازنة وبحث معه في المستجدات السياسية لاسيما إستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية وشؤونا برلمانية، لاسيما تلك المتصلة بحقوق المودعين والانتظام المالي.
 
كما زار وزير الاعلام السابق جورج قرداحي الرئيس بري وعرض معه للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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