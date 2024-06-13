مسؤول إيرانيّ كبير: وصلنا إلى البحر المتوسط بواسطة "حزب الله"

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قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى والقائد السابق للحرس الثوري اللواء يحيى رحيم صفوي، إن "الإيرانيين وصلوا ثلاث مرات إلى البحر الأبيض المتوسط، مرتين منها في عهدي الملكين الأخمينيين، قوروش الأول وأحشويروش أو خشايارشا الأول، وآخر مرة بواسطة "حزب الله".وقال صفوي: "توجهنا إلى البحر الأبيض المتوسط حوالي 500 سنة قبل الميلاد، حيث ذهب قورش الكبير إلى أورشليم وحرر أورشليم واليهود".وأضاف: "وفي عام 480 قبل الميلاد، قاد الملك خشايارشا الأول 600 ألف جندي من إيران إلى الأناضول، وعبروا مضيق الدردنيل أو مضيق البوسفور، واستولوا على اليونان، وللمرة الثالثة، مع تشكيل جبهة المقاومة وبواسطة "حزب الله"، أصبحنا نحن في جوار البحر الأبيض المتوسط". (العربية)