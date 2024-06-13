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لبنان

وزير الدفاع بحث وعطالله التطورات على الساحة الداخلية

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:42
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب غسان عطالله.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الساحة الداخلية.
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