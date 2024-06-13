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لبنان

بكمين محكم.. مطلوب للقضاء بموجب 6 ملاحقات قضائية في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
13-06-2024 | 08:55
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول مكان تواجد أحدهم في محلة سوق الأحد.
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على الفور، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد هويّته وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبيّن أنه يدعى:
ي. ح. (من مواليد عام ١٩٧٢، لبناني)
وهو مطلوب بموجب /6/ ملاحقات قضائية بجرائم: تأليف عصابة سرقة، تأليف عصابة تزوير، سرقة، تزوير، تقتضي بعضها بحبسه مع أشغال شاقة مؤبدة.
بتاريخ 08-06-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بكمين محكم في محلة سوق الأحد.
 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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