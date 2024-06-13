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لبنان
الأب إيلي خنيصر يُحذّر من الطقس: الحرارة سترتفع بشكلٍ قياسيّ
Lebanon 24
13-06-2024
|
08:56
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حذّر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، من الطقس الحار الذي يُسيطر على لبنان.
وقال الأب خنيصر في تقريره: "دخل نشاط المنخفض الهندي الموسمي الحار ذروته اليوم الأربعاء 13 حزيران 2024، وبدأت الكتل المدارية الصحراوية تجتاح سوريا والأردن ولبنان وسوف ترتفع درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت بشكل قياسيّ".
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وأضاف أنّ "الحرارة ستُسجل في البقاع بين 36 و39 درجة، في عكار بين 38 و40 درجة، في طرابلس بين 36 و38 درجة، في الجنوب الشرقي 38 درجة، وعلى الجبال الغربية بين 32 و34 درجة، وعلى الساحل بين 33 و35 درجة، مع رطوبة 78% نهاراً و 95% ليلاً، الامر الذي سيزيد من الشعور بالاختناق".
وقال الأب خنيصر: "سوف يستمر نشاط المنخفض الهندي في القسم الثاني من حزيران نحو تركيا وقبرص واليونان والعراق وسوريا ويكون لبنان محاصراً بموجات ساخنة".
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