جنبلاط نعى دريد ياغي: كم صعب على المرء أنّ يُودع اغلى الرفاق واعزهم

نعى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط نائب رئيس الحزب "التقدمي" السابق دريد ياغي.

وكتب جنبلاط عبر حسابه على "إكس": "كم صعب على المرء ان يودع اغلى الرفاق واعزهم. كم قاسية تلك الظروف التي يرحل فيها الرجال الرجال. كنت رفيقا لكمال جنبلاط ووقفت جانبي في اصعب وادق مراحل حياتي السياسة. كنت المناضل الكبير اللبناني والعربي والفلسطيني. سنفتقد الرفيق والصديق والانسان دريد ياغي. وداعاً يا دريد".